Napoli-Spezia, Italiano: “Vittoria contro gli azzurri una scintilla che può cambiare la testa della squadra”

Successo della Spal al “Maradona”.

Buona la seconda per la Spal che, dopo il ko contro il Verona, rialza la testa imponendosi in trasferta sul Napoli nella 16^ giornata di Serie A. Un risultato importante analizzato dal tecnico bianconero Vincenzo Italiano, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“È stata una gara di grande sacrificio e pazienza, il Napoli ci ha messo sotto ma siamo riusciti a tenere viva la partita ed è arrivata la vittoria. Il campionato è lungo, ci prendiamo questi tre punti e andiamo avanti. Abbiamo sempre fatto grandi prestazioni, ma non sono arrivate i punti. E questo ha portato tanta frustrazione. Le squadre come la nostra se perdono entusiasmo vanno in difficoltà. Mi auguro che questa vittoria possa riportare il sorriso che avevamo perso. Affrontiamo la prossima con entusiasmo, vincere qui è una grande iniezione di fiducia. Una vittoria così può essere una scintilla che può cambiare la testa di tanti ragazzi. Volevamo venire qui per muovere la classifica, abbiamo fatto risultato pieno. Spero che i ragazzi riescano ad essere più consapevoli dei propri mezzi. Con un po’ più di convinzione possiamo restare in serie A”.

Infine, due battute sul suo futuro: “Sono concentratissimo sul mio lavoro, su quello che devo fare con tanti giocatori nuovi che sono arrivati. Abbiamo iniziato il campionato con tantissimo ritardo, non è stato facile. Avere ottenuto questi punti è un gran successo, ma io conosco bene la serie A. Arriveranno dei momenti brutti, ma possiamo toglierci delle soddisfazioni. Mi auguro che questa vittoria, come detto, possa cambiare la testa dei giocatori”.