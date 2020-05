Napoli, si ferma Manolas: problema muscolare per il difensore greco. Il comunicato

Brutta tegola in casa Napoli.

Con la definizione della Fase 2 anche per quanto riguarda lo sport, tutti i club di Serie A, seppur con tempistiche diverse, stanno provando a tornare lentamente alla normalità almeno per quanto riguarda gli allenamenti, rigorosamente in forma individuale, su più turni e con le dovute distanze. L’obiettivo è farsi trovare pronti per il 13 giugno, data in cui è stata fissata la ripresa del campionato.

Preoccupante la partenza della Roma e del Napoli, che devono fare già i conti con i primi infortuni post Coronavirus. Dopo il giallorosso Pau Lopez, infatti, anche Kostas Manolas ha riportato un problema fisico: si tratta di un trauma alla coscia destra come ha reso noto lo stesso club attraverso un comunicato diramato sul sito ufficiale dei partenopei.

Di seguito, la nota in questione.

“Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra”, si legge.