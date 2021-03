Napoli, senti Galeone: “Serve un grande allenatore, Allegri è il top. Champions? Se vincono contro la Juventus…”

L’ex tecnico del Napoli, Giovanni Galeone.

Nel corso del format radiofonico “Arena Maradona”, in onda sulle frequenze di “Radio Crc”, l’ex tecnico di Udinese e Napoli, Giovanni Galeone è intervenuto nel corso della trasmissione, parlando sul futuro di Massimiliano Allegri, come possibile tecnico della compagine partenopea. Di seguito le dichiarazioni dell’ottantenne ex allenatore.

“Il Napoli è ancora in corsa per tutto ed è artefice del proprio destino se vince in casa della Juve. La corsa è tra Juventus, Atalanta e Napoli con inserimento della Roma ma quest’ultima la vedo più difficile. Ieri la Nazionale nel secondo tempo ha rischiato tanto di subire gol per colpa della costruzione dal basso: io non vedo tutti questi vantaggi di ripartire da dietro. Credo che con il pubblico molte squadre avrebbero abbandonato questa idea di gioco perché la gente si sarebbe stancata di prendere gol in questo modo stupido. Allegri? È un grande allenatore. Il prossimo che si siederà sulla panchina del Napoli dovrà essere un grande allenatore”.