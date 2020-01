Napoli, secondo esonero in panchina: Baronio via dalla primavera partenopea

Nuovo esonero in casa Napoli.

Continuano i problemi per gli azzurri. Dopo quanto accaduto con Carlo Ancelotti e la prima squadra, anche Roberto Baronio, allenatore della Primavera partenopea, è stato sollevato dall’incarico. Decisiva per l’ex calciatore della Lazio la sconfitta subita contro il Pescara e l’ultimo posto in classifica nel campionato di Primavera 1. Di seguito il comunicato ufficiale della società di Aurelio De Laurentiis: “La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale“.

