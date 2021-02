Napoli, Sconcerti: “Mancato rinnovo di Gattuso? Stessa situazione di Fonseca e Inzaghi, vi dico la mia”

La calma apparente tra i tecnico Gennaro Gattuso ed il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis, non sembra convincere del tutto, il giornalista e direttore di “TMW Radio”, Mario Sconcerti, che durante un’intervista a “Tuttomercatoweb”, ha analizzato la situazione dell’allenatore della squadra partenopea. Di seguito le dichiarazioni del noto opinionista.

“Se vince a Torino, il Napoli è terzo. Manca il rinnovo? Ci sono Simone Inzaghi e Fonseca che sono nella stessa situazione. A Napoli qualsiasi cosa diventa una tortura. Se perde altre partite lo cacciano, ma ora come ora, non so chi potrebbe andare al suo posto. Verrebbe da chiedersi perché Gattuso ha parlato in tv raccontando la sua versione. Vuol dire che la città non controlla il Napoli e se la cavano con le opinioni. E le opinioni sono contro chi non ti da notizie”.