Napoli-Sampdoria, alcuni nodi da sciogliere per Gattuso e Ranieri: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Sale l’attesa per la sfida tra Napoli e Sampdoria.

Prevista per le ore 15:00 – in diretta televisiva su Sky Sport Serie A – allo Stadio Diego Armando Maradona, quello tra partenopei e blucerchiati non sarà un normale appuntamento dell’ora di pranzo. La prima in Serie A in quello che ormai è il ‘vecchio’ San Paolo, lascia spazio ad una cornice che – anche senza il pubblico sugli spalti – ha i contorni di una delle più belle favole. La squadra guidata da Rino Gattuso viene da un primato nel girone di Europa League e vuole continuare a fare bene, iscrivendosi di diritto nella lista delle compagini candidate per la vittoria dello scudetto. Davanti però una Sampdoria, quella di Claudio Ranieri, che non farà sconti, davanti ad un periodo della stagione in cui i risultati stanno facendo fatica ad arrivare.

Il ballottaggio tra i pali azzurri dovrebbe vincerlo Meret, con la solita linea a quattro che dovrebbe essere ancora formata da Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly, con uno tra Mario Rui e Ghoulam sulla fascia sinistra. Nel duo mediano, accanto a Fabian Ruiz, Gattuso potrebbe dare una chance a Demme, con Bakayoko che partirebbe inizialmente dalla panchina. Il riferimento offensivo principale sarà ancora Mertens, con Politano, Zielinski e Insigne che comporranno il trio di trequartisti alle spalle del giocatore belga.

La compagine ligure, invece, dovrebbe scendere in campo con un canonico 4-4-2, con capitan Quagliarella a governare l’attacco insieme ad uno tra Verre e Ramirez. Il quartetto mediano dovrebbe essere composto da Candreva e uno tra Jankto e Damsgaard sugli esterni, e completato al centro da Thorsby e Adrien Silva, con quest’ultimo attualmente in vantaggio su Ekdal. Davanti ad Audero, infine, Yoshida e Colley saranno probabilmente coadiuvati da Ferrari e Augello che agiranno da esterni bassi di difesa.

Di seguito le probabili formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella.