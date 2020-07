Napoli-Roma, Spalletti: “Mi aspetto una gara spettacolare. Fonseca? Vi dico la mia”. E sull’Inter…

“Il calcio è lo strumento per rimettere le cose a posto dopo il brutto periodo che ha colpito il mondo intero in questi mesi”.

Parola di Luciano Spalletti. L’ex tecnico di Roma e Inter su tutte, in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A, ha raccontato la sua grande passione per il mondo del calcio, spiegando i motivi che lo hanno spinto a concedersi un anno sabbatico nel corso di questa stagione: “Il calcio è il cuore del mondo, batte allo stesso modo ovunque. Chi lo ama, non gioca mai in trasferta, ma sempre in casa. Con il calcio ho consumato km di strada, andando ad acchiappare tutte le sensazioni più belle. Inter? Ho avuto la fortuna di lavorare in questo club, a Milano ho potuto vivere le emozioni dentro quello stadio che è la Scala del Calcio, forse uno degli stadi più belli d’Italia. Nel calcio, spesso, si trovano i sogni dei bambini, i sogni vengono dal cielo e le scale sembrano fatte apposta per andarli ad incontrare questi sogni”.

Chiusa la parentesi nerazzurra, riaffiorano anche i ricordi in giallorosso: “Per me è sempre stata un’attrazione vera fare il calcio offensivo dove si segnano gol e si va a sfidare l’avversario andando all’attacco. Fonseca secondo me ha portato questo tipo di calcio – ha proseguito Spalletti -, lui ha ben chiaro il disegno da portare avanti ed è stato bravo ad adattarsi al nostro campionato perché si è ambientato modificando anche alcune cose, se lo faranno lavorare farà vedere a un pubblico competente ed esigente come quello della Roma partite godibili su tutti gli aspetti. Dzeko? Ha la completezza delle caratteristiche di un attaccante, puoi chiedergli qualsiasi cosa, quando viene incontro sa tenere palla e sa spostarla con il primo controllo. Dentro l’area di rigore attacca la profondità ed è bravo a far valere la prestanza fisica, è anche veloce per l’altezza che ha. E’ bravo di testa, con i piedi, ha destro, sinistro, è un calciatore fantastico”.

Chiosa finale su Napoli-Roma, big match della 30esima giornata del campionato di Serie A: “Lo spettacolo che mi aspetto di vedere è quello che ho visto alla ripresa del campionato, ovvero un calcio di primissima qualità, il nostro campionato ha tutte le caratteristiche adatte per mandare in tutto il mondo un messaggio importante per questo sport“.