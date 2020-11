Napoli-Roma, Fonseca: “Sarà una gara difficile, Dzeko e Pellegrini sono pronti. Veretout? Rispondo così”

“Il Napoli è una delle squadre più forti di questo campionato”

Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro la formazione di Gennaro Gattuso, in programma domani alle 20.45allo stadio “San Paolo”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho visto tutte le loro partite e anche quando hanno perso avrebbero meritato di vincere, perché giocano un buon calcio. Mi aspetto una partita difficile, come tutte. Contro Juve e Milan non abbiamo vinto, ma avremmo potuto farlo. Vogliamo sempre giocare con coraggio. Rispetto alla partita dello scorso anno abbiamo migliorato molte cose. La squadra sta giocando con fiducia ed è normale quando si vince. Dzeko giocherà. Pellegrini è pronto. Mancini e Ibanez si sono allenati oggi e ci sono grandi possibilità di averli domani. Pedro e Mkhitaryan? Mi sembrano due ragazzini che hanno appena iniziato a giocare. Hanno sempre un grande atteggiamento e grande motivazione”.

“Lotta Scudetto? Siamo all’inizio e dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazione – ha proseguito -. Non ho dubbi che Inter e Juve lotteranno per vincere questo campionato. Poi ci sono 6-7 squadre che stanno vivendo un buon momento e possono arrivare vicine a quelle due. Veretout? È un giocatore molto importante per noi. È vero che ha caratteristiche uniche. Penso però che non abbiamo giocatori insostituibili”, ha concluso.