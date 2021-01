Napoli-Parma, lo sfogo di Gattuso: “Deluso da De Laurentiis, situazione gestita male. Prendo schiaffi a destra e a manca”

Il Napoli vince, ma le polemiche non si placano.

Aria pesante in casa azzurra con la posizione di Rino Gattuso che appare ancora in bilico nonostante il comunicato con cui la società ha confermato la propria fiducia al tecnico. A gettare ulteriori ombre sul feeling tra “Ringhio” e il numero uno del club Aurelio De Laurentiis, alcuni rumors circolati nei giorni scorsi secondo cui il Napoli avrebbe già individuato il sostituto del tecnico. Un argomento spinoso analizzato nel post-gara di Napoli-Parma, proprio dall’allenatore della compagine azzurra.

“Col presidente sempre un ottimo rapporto, ma negli ultimi 15-20 giorni c’è delusione per quanto successo seppur grandissimo rispetto. Sono un suo dipendente, non mi ha mai fatto mancare nulla, gli ho chiesto Bakayoko e me l’ha preso, alleno una squadra forte. Se è perchè sono stati contattati altri allenatori? Secondo me è stata gestita male. Io non ho mai parlato con nessuno, ho fatto la persona corretta”.

Ringhio, si sofferma inoltre sulle polemiche della piazza napoletana: “Sto prendendo schiaffi a destra e a manca, sembra che siamo penultimi, è difficile. Siccome si smanetta tanto ai giocatori rimane. Io non leggo nulla, non voglio farmi del male da solo. Devo lavorare, magari perdo con Atalanta e Genoa e sono di nuovo in discussione. Ma ci vuole serietà. Questa ‘tarantella’ è iniziata da un mese: offese, la pescheria, dove tra l’altro ci vuole classe per andare a mangiare. Dicono che sono maleducato, che sto morendo e non posso allenare, che sono incapace… E’ anomalo. Se qualche tifoso da tastiera col lockdown sta per ore a scrivere non è un mio problema. Sono uscite parole pesanti da gente che lavora da tanti anni qua e non posso accettarlo”.

Chiosa finale sul proprio rinnovo: “Il rinnovo? Io non sono legato ai contratti, sono legato alle mie emozioni, se poi sbaglio io o De Laurentiis non lo so. Adesso non ne parliamo più”.