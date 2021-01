Napoli-Parma, D’Aversa ci crede: “Nel calcio niente è impossibile, la formazione di Gattuso..”

“Abbiamo conquistato un punto in tre partite, dobbiamo continuare così velocizzando la crescita, è necessario molto lavoro”.

Calciomercato Parma, raggiunto l’accordo finale con Zirkzee: l’attaccante saluta il Bayern Monaco. I dettagli

Si è così espresso il tecnico della franchigia emiliana, Roberto D’Aversa, alla vigilia dell’importantissimo match di Serie A che vedrà come coprotagonista il Parma del patron Kyle Krause. Dall’altra parte ci sarà, ad attendere la compagine gialloblu, il Napoli di Rino Gattuso galvanizzato dopo aver staccato il pass per le prossime semifinali di Coppa Italia, in seguito al successo ottenuto contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Napoli, sirene inglesi per Mertens: l’Arsenal piomba sul belga, ma per Gattuso è incedibile. Le ultime

D’Aversa nel corso della rituale conferenza stampa prepartita ha parlato a 360° del momento della sua squadra, soffermandosi anche sul nuovo acquisto della dirigenza emiliana: il talentuoso attaccante romeno Dennis Man. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico originario di Stoccarda.

“Manca ancora qualcosa per essere al 100%, ad esempio un risultato pieno. Nello specifico, poi, servirà tempo per portare alcuni giocatori al top della forma. Il Napoli? Domani incontriamo una squadra forte che ha fatto 6 gol alla Fiorentina dieci giorni fa. Ragioniamo su questo: sul campo le partite proibitive possono dire il contrario. Le difficoltà non mi interessano, bisogna andare in campo al 100%. Se la compagine di Rino Gattuso non scenderà in campo al massimo.. perché non fare risultato? Non esiste nulla sulla carta, nel calcio niente è impossibile. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori. Nel primo tempo con la Sampdoria abbiamo avuto tre palle gol e non abbiamo segnato, mentre abbiamo preso due gol per occasioni concesse da noi. Dennis Man? Calciatore utile per noi, ci mancava un profilo con quelle caratteristiche”.

Sampdoria-Juventus, Quagliarella e Candreva da ex? Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv