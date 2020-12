Napoli, parla i ct Belga Martinez: “Mertens o Lukaku? Non so chi sia il migliore, ma Dries ha un enorme punto di forza”

Il Ct. del Belgio Martinez è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Il tecnico della nazionale giallorossa è stato intervistato in esclusiva dall’emittente radio napoletana, parlando in particolare della figura di Dries Mertens. L’attaccante classe ’87 è considerato un ‘totem’ non solo nel capoluogo campano, ma anche dai suoi tifosi connazionali. Questo anche perché Martinez, durante le sfide nazionali, gli ha dato il giusto spazio nonostante la rosa sia piena di giocatori offensivi del calibro di De Bruyne, Hazard e Lukaku. Il commissario tecnico ha voluto mettere a confronto proprio il centravanti dell’Inter con lo stesso Mertens, analizzando particolari e differenze tra i due e spiegando come il numero 14 napoletano possa essere anche il tuttofare della squadra azzurra: “Mertens da numero 10? Sono veramente contento, perchè so che lui è contento. Lui desiderava andare avanti con il Napoli, è attaccante moderno ed intelligente. Mertens o Lukaku? Troppo presto per poter dire se la gara tra Napoli e Inter potrà essere decisiva per lo scudetto”.

Martinez si è poi soffermato sulle recenti scomparse di Diego Armando Maradona e di Paolo Rossi, sottolineando il suo personale ricordo legato a queste due leggende del calcio: “Maradona e Paolo Rossi? E’ un momento molto triste per il 202. Abbiamo perso icone del calcio mondiale. Quando Paolo Rossi contribuì alla vittoria del mondiale ero giovane, ma ricordo il suo valore. Maradona, stiamo parlando di un’icona leggendaria del calcio mondiale. Quando ero al Real Saragoza andai ad assistere ad un allenamento con Maradona in campo, faceva davvero cose fuori dal comune”.

