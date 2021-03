Napoli, Osimhen ancora out: salterà la sfida contro il Sassuolo, confermato Mertens in attacco

Victor Osimhen ancora out.

Salterà anche la prossima trasferta del Napoli sul campo del Sassuolo il numero 9 del Napoli, Victor Osimehen. Il calciatore, dopo il trauma cranico rimediato in occasione della sfida contro l’Atalanta, è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo giorni di stop. A darne notizia è l’edizione odierna di “Repubblica”, secondo cui, il nigeriano dovrebbe dare forfait in occasione del turno infrasettimanale che vedrà il Napoli affrontare il Sassuolo salvo poi tornare – con ogni probabilità – per il match casalingo contro il Bologna. Mertens confermato nuovamente al centro dell’attaccato con Insigne e Politano. Intanto i tifosi incrociano le dita sperando di vedere al più presto il numero 9 azzurro: premiato come miglior calciatore del 2020, ma reduce da un periodo tutt’altro che semplice che gli ha fruttato appena due gol.