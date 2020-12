Napoli, Montervino: “Sosta arrivata nel momento giusto. Gattuso? Suo problema serio, ma lui è un gladiatore”

Parola a Francesco Montervino.

Momento opaco per il Napoli, che si appresta a salutare il 2020 al 5° posto in classifica dopo un avvio di stagione ricco di alti e bassi. A complicare il quadro generale, il problema accusato da Rino Gattuso nelle ultime settimane annunciato dallo stesso tecnico nei giorni scorsi. Una situazione analizzata dall’ex capitano azzurro Francesco Montervino ai microfoni di “Radi Sportiva”.

“Gattuso al termine dell’ultima partita ha detto che la squadra era stanca: oltre alla fatica fisica credo ci sia anche quella mentale, dovuta ai problemi che ha avuto il Napoli, se poi ci aggiungiamo la malattia di Rino tutto questo non aiuta, quindi credo che la sosta sia arrivata nel momento giusto. Gattuso è un gladiatore che non si ferma di fronte a queste difficoltà, ma va compreso perchè il problema che ha è un problema serio: ha un grande staff che lo aiuterà a gestire questo problema e aiuterà la squadra a non risentire di questo problema”.

Chiosa finale sul mercato: “Sembra che il Napoli non farà nulla a gennaio ma io mi aspetto un colpo a sorpresa: in difesa, soprattutto sugli esterni, il Napoli non è completo, a sinistra c’è solo Mario Rui quindi il Napoli dovrebbe fare un intervento lì e mi auguro che lo faccia davvero perchè il Napoli può competere per le posizioni alte della classifica. Il Napoli deve prendersi un posto fra le prime quattro ma io credo che abbia la possibilità di fare qualcosa in più: le ultime tre uscite non fanno pensare positivo ma la restituzione del punto e la possibilità di giocare la partita con la Juve forse fa sperare in qualcosa di più. Credo che pian piano i valori veri delle squadre verranno fuori, alla fine l’Inter e la Juve hanno qualcosa in più: grande merito a quello che sta facendo il Milan ma mi auguro che anche il Napoli possa dire la sua”.