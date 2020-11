Napoli, Moggi esalta i partenopei: “Seria candidata alla vittoria dello scudetto. La mia su Gattuso”

Luciano Moggi esalta il Napoli.

La squadra guidata da Gennaro Gattuso, in questo momento al terzo posto in classifica a quota 14 punti (così come la Roma), è una seria candidata per lo scudetto in Serie A. E’ questo il parere di Luciano Moggi, ex storico direttore generale della Juventus intervenuto ai microfoni di Radio CRC. “Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Per me è la squadra che in questo momento ha più certezze. Juve e Inter, che sulla carta, sarebbero le favorite, non sono ancora riuscite a esprimere il loro potenziale. La Juve deve trovare un’identità – afferma Moggi -, mentre l’Inter dipende troppo da Lukaku. Gattuso è stato un calciatore vincente. E ha tutte le carte in regola per diventarlo anche da allenatore. Mi piace il modo con cui riesce a gestire il gruppo. Per me Gattuso è una certezza. Al Napoli serviva un attaccante che desse profondità alla manovra. Grazie al lavoro di Osimhen, anche Lozano è riuscito finalmente a far vedere le sue qualità. Ripeto, per me il Napoli ha parecchie chance di vincere lo scudetto“.

Napoli, le condizioni di Osimhen: in dubbio la gara contro il Milan, previsto il rientro in città