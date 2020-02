Napoli, Milik: “Fiducia ritrovata, ecco cosa spero. Gattuso? Con lui allenamenti più duri, dopo le vittorie contro Lazio e Juventus…”

Torna il sereno in casa azzurra.

Sorride il Napoli dopo il successo maturato contro la Sampdoria, il terzo di fila per gli uomini di Gennaro Gattuso, che sembra ormai avere spazzato via i fantasmi del passato. La crisi non fa più paura: lo sa Arkadiusz Milik, soffermatosi a parlare del momento vissuto dalla squadra dopo la vittoria maturata in casa della Sampdoria, durante la trasmissione Tiki Taka.

“Terza vittoria di fila, abbiamo battuto squadre forti come Lazio e Juve. Ora abbiamo battuto la Samp, siamo sulla strada giusta ma dobbiamo ancora lavorare tanto. Sappiamo dove siamo in classifica, ci sono ancora tanti punti da recuperare, ma possiamo farcela e dobbiamo credere in questo. Cosa è cambiato con Gattuso? Stiamo lavorando in modo diverso, abbiamo cambiato modulo e stiamo lavorando in modo diverso. Gli allenamenti sono più duri, abbiamo preso un po’ di fiducia dopo le vittoria contro Lazio e Juve, siamo usciti da un momento brutto e secondo me stiamo lavorando bene, stiamo crescendo partita dopo partita. Spero che i risultati arrivino come adesso”.