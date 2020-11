Napoli-Milan, Giuntoli: “Non è una sfida-scudetto. Ibrahimovic in azzurro? Ecco tutta la verità”

Parola a Cristiano Giuntoli.

Dall’idea Ibra, al mercato di gennaio, a Bakayoko: sono tanti i temi trattati da Cristiano Giuntoli a pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida del “San Paolo”. Il ds azzurro, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, si è soffermato su alcuni argomenti caldi in casa Napoli partendo dall’impegno di questa sera contro i rossoneri.

“Dopo 8 partite non si può parlare di sfida-Scudetto. Ovviamente sarà un esame per capire anche noi come siamo fatti. Rino quando parlammo di Bakayoko è stato il primo sponsor. Noi volevamo prendere qualcuno ma aspettavamo un’occasione, lo seguiva una squadra tedesca (Herta Berlino ndr) ma siamo stati bravi a chiudere. Non credo che a gennaio ci saranno tante operazione ma se si dovesse presentare l’occasione saremo bravi a sfruttarla”.

Infine, Giuntoli, ha infine confermato i rumors che prima del Milan vedevano il Napoli vicino ad Ibrahimovic: “Se ne parlava quando c’era Ancelotti, ma in quel momento avevamo cose più serie a cui pensare: non riuscivamo a fare un punto e quindi abbiamo preso altre strade”.