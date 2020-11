Napoli, Mertens: “Mi sento ancora giovane, l’età non mi preoccupa. Nations League? Vi dico la mia”

L’età non è un problema, mi sento ancora molto giovane

Queste le parole di Dries Mertens, attaccante del Napoli intervenuto direttamente dal raduno della Nazionale belga. Il classe ’87 ha parlato hai media prima dell’importante sfida di Nations League contro la rappresentativa inglese: “Giocare a Lovanio è speciale per me, ho appena comprato una casa a 500 metri dallo stadio, questa resta la mia città. È un momento particolare ma provo a non farmi condizionare: mi godo i momenti in famiglia e di relax, anche se forse vado meno al ristorante. Ma è un peccato che non possano esserci tifosi allo stadio con noi, avrei potuto far riempire lo stadio solo con quelli che conosco io. Molti parenti e amici sono dispiaciuti di non poter venire a vedermi. Sono a Napoli da otto anni ormai, a volte sono venuti a trovarmi anche lì ma qui sarebbe stato diverso”.

“Amichevoli come quella con la Svizzera aiutano la nazionale e i più giovani che giocano meno” , ha poi proseguito Mertens, che ha anche parlato del suo rapporto interno con il commissario tecnico Martinez: il “Con Martinez ho giocato molto e imparato altrettanto: si preoccupa di tutti noi e del futuro di questa squadra, pensa a oggi e a domani. Speriamo di poter festeggiare domenica la sua cinquantesima panchina con una vittoria importante”.