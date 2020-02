Napoli-Lecce, Meluso: “Al San Paolo venderemo cara la pelle. Gattuso? Ha portato serenità”. E sulla salvezza…

Il Lecce si gode il buon momento e prepara la delicata gara di serie A contro il Napoli.

Si prepara a tornare in campo la formazione di Fabio Liverani che, domenica pomeriggio, affronterà il Napoli di Rino Gattuso nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Una banco di prova importante per i granata, reduci dal rotondo successo maturato contro il Torino che è costata la panchina al tecnico Walter Mazzarri. Ne è conscio il direttore sportivo della compagine pugliese, Mauro Meluso, espresso sul momento vissuto dalla sua squadra durante un’intervista concessa ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”.

“La vittoria per 4-0 contro il Torino ci fa molto piacere. È la prima volta nella sua storia che il Lecce conquista un successo con questo risultato in Serie A. Ci serviva una bella iniezione di fiducia e questa gara ce l’ha data. Col Napoli non cambieremo la nostra mentalità di gioco, venderemo cara la pelle. Ancelotti? Per me resta tra i numeri uno al mondo. Ora però il Napoli si può reinserire per la corsa al quarto posto. Di sicuro il Napoli con Gattuso è cresciuto, e quest’allenatore ha portato la sua mentalità”.

Chiosa finale sulla lotta salvezza: “Quest’anno c’è molto più equilibrio, non ci sono squadre che si sono staccate dalla quota salvezza. Ogni partita è un grosso punto interrogativo. Non ci si può rilassare. Noi però abbiamo sempre affrontato le grandi squadre cercando di essere propositivi, senza fare barricate. E’ una nostra caratteristica e non credo che Liverani cambierà qualcosa per il Napoli. Il divario c’è, perciò è importante fare molta più attenzione alla fase difensiva.Cercheremo di arrivare alla conclusione attraverso il gioco, affronteremo il Napoli a viso aperto. Venderemo cara la pelle.“