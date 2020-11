Napoli, le condizioni di Osimhen: in dubbio la gara contro il Milan, previsto il rientro in città

Victor Osimhen torna a Napoli.

L’attaccante nigeriano del club partenopeo torna in città: secondo indiscrezioni raccolte da Sky Sport non ha subito alcuna frattura. Solo tanta paura per il centravanti di Rino Gattuso, che si è infortunato con la sua nazionale dopo una brutta caduta in seguito ad un contrasto di gioco. Il classe 1998 ha subito una contusione al polso e ha avuto anche un problema alla spalla. Gli esami, però, hanno escluso problemi di grave entità e verranno effettuati ulteriori approfondimenti al suo rientro in Italia.





Osimhen, che è stato portato via in barella dopo l’infortunio, dovrà stare diversi giorni a riposo. Questo mette a rischio la sua presenza nella sfida contro il Milan della prossima giornata di Serie A. Il tecnico dei partenopei Gattuso e il Napoli sono comunque in attesa degli ulteriori esami che dovrà effettuare l’attaccante.

