Napoli-Lazio, l’assist di Maradona ai partenopei: “Gioca con l’anima…”

Il Napoli, reduce da un periodo negativo, cerca il riscatto in Coppa Italia contro la Lazio.

La compagine guidata da Gennaro Gattuso ha bisogno di una vittoria per superare, almeno in parte, l’attuale momento di grande difficoltà. Diego Armando Maradona, leggenda della formazione azzurra e del calcio giocato in generale, ha voluto, attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram, dare la scossa ai partenopei alla vigilia della sfida di Tim Cup contro i biancocelesti, in programma domani sera alle 20:45. Di seguito quanto dichiarato dall’attuale tecnico del Gimnasia la Plata, con tanto di hashtag #ForzaNapoliSempre: “Cammina con i tuoi piedi, gioca con l’anima“.