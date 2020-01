Napoli-Juventus, Szczesny: “Pronti a dare il massimo, vogliamo i tre punti. Classifica? Dobbiamo stare sempre sul pezzo”

“Il Napoli è sempre il Napoli, una squadra piena di giocatori con grande qualità, quindi bisogna essere al massimo per portare a casa i tre punti”.

Sono le parole del portiere bianconero Wojciech Szczesny che, intervenuto ai microfoni di “JTV” a pochi istanti dalla sfida del “San Paolo”, ha analizzato la prova che attenderà la sua squadra soffermandosi sul momento vissuto dalla Juventus.

“Uno dei momenti migliori della stagione per la Juve? Uno dei più importanti, speriamo di trasformarlo nel momento migliore, perché sappiamo che in questo momento la classifica si allunga, quindi bisogna stare sempre sul pezzo per essere sempre in testa”, riporta Tuttojuve.com.