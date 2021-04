Napoli-Inter, Bastoni: “Partenopei squadra ostica. Oltre lo Scudetto abbiamo un altro obiettivo”

Parola ad Alessandro Bastoni.

Napoli-Inter, LIVE Serie A 18/04/2021: segui la diretta

Il difensore centrale alla corte di Antonio Conte ha presentato così il big match contro il Napoli ai microfoni di Inter Tv. In particolare, Bastoni si è soffermato sulla qualità della squadra partenopea guidata da Rino Gattuso. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ci teniamo tanto a fare bene stasera, il Napoli è una squadra forte e stasera giocheremo in uno stadio dove non è facile giocare. Siamo pronti ad affrontare le difficoltà che si presenteranno e determinati a fare il massimo. Conosciamo benissimo le qualità del Napoli, soprattutto in attacco. Loro hanno tanti giocatori che possono metterci in difficoltà, ma il nostro obiettivo oltre lo scudetto è quello di chiudere il campionato da miglior difesa e questo è un ulteriore stimolo per fare bene. Credo che quest’anno ci sia stato un ulteriore step di crescita, sappiamo soffrire e portare a casa il risultato. Siamo bravi a gestire le partite, a difendere e poi ripartire”.

