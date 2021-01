Napoli, infortunio Mertens: ancora problemi alla caviglia per l’attaccante. Le ultime

Nuovi problemi alla caviglia per Dries Mertens.

Ore di apprensione in casa Napoli per le condizioni di Dries Mertens, infortunatosi alla caviglia in occasione della sfida contro l’Inter dello scorso dicembre. L’attaccante, subentrato all’intervallo e poi uscito all’88’ nella partita di Coppa Italia giocata in settimana contro lo Spezia, una volta tornato in panchina aveva subito provveduto a riporre del ghiaccio sulla caviglia sinistra. L’attaccante belga, infatti, non è mai rientrato al massimo della condizione dopo il ko dello scorso dicembre. Motivo per il quale, come riferito da “Sky Sport”, già nelle prossime ore tornerà infatti ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlli alla parte infortunata.

Si tratta del secondo ritorno in patria nel giro di pochi mesi per Mertens, già volato in Belgio durante la sosta natalizia per affrontare un percorso di cure che al momento non sembra aver sortito gli effetti sperati.