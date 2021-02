Napoli in silenzio stampa: nessuno parlerà dopo il ko contro l’Atalanta

Napoli in silenzio stampa.

Dopo il ko rimediato questa sera contro l’Atalanta al “Gewiss Stadium”, è arrivata la decisione della società di entrare in silenzio stampa. Gli azzurri, a seguito della sconfitta di questa sera hanno infatti perso ulteriore terreno nella corsa alla Champions League, a testimonianza del complicato momento vissuto dalla squadra: scesa in campo con una lunga lista di indisponibili. Questo il motivo che avrebbe spinto la società a non parlare con i giornalisti dopo il pesante ko di Bergamo. Silenzio stampa che potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni, in attesa di possibili sviluppi.