Napoli-Granada, Duarte sfida gli azzurri: “Al Maradona per vincere”

Il Granada scalda i motori in vista della sfida di questa sera contro il Napoli.

Appuntamento questa sera alle 18:55 al “Maradona”. Dopo aver disputato l’andata, Napoli e Granada sono pronte a scendere in campo per affrontarsi nella sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Una gara in cui, dopo il successo dei padroni di casa al “Nuevo Estadio de Los Cármenes”, per la formazione spagnola non sono previsti passi falsi. A confermarlo è Domingos Duarte, intervenuto ai microfoni di “Marca” a poche ore dal match.

“Dobbiamo attaccarli, andare a prendere la vittoria. Non possiamo andare lì a vedere che succede perché questo non funziona, dobbiamo andare a vincere. Stiamo facendo una bellissima stagione, ma vogliamo di più. Se una persona vuole evolversi deve sempre voler essere migliore ogni giorno. Questo è il nostro modo di pensare e vogliamo migliorare i nostri successi”.

Nonostante il buon percorso in Europa, il Granada, è a secco di vittorie in campionato da bene 6 gare. Una situazione anomala analizzata dallo stesso Duarte: “Non posso parlare per gli altri ma io sto molto bene. La stanchezza c’è perché abbiamo giocato molte partite, ma la mente aiuta a superare tutte le difficoltà”.