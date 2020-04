Napoli, Giuntoli: “Coronavirus brutto colpo per l’economica del calcio. Rinnovamento? Non ci fermiamo”. E su Icardi…

“Coronaviirus? E’ un brutto colpo anche per l’economica del calcio”.

Lo ha detto Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel corso della trasmissione #CasaSkySport, ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione complessa e drammatica che sta inevitabilmente sconvolgendo la quotidianità di ogni singolo cittadino e su tutto il mondo dello sport, che al fine di bloccare la diffusione del Covid-19 ha dovuto procedere con la sospensione di tutte le attività agonistiche fino a data da destinarsi. Ma non solo, tanti i temi trattati dal ds del club azzurro, dal calciomercato, al processo di rinnovamento della squadra e tanto altro ancora…

CORONAVIRUS – “Contraccolpo di un’entità che ancora non possiamo valutare. L’emergenza cambia piano di rinnovo del prossimo anno? Secondo noi la rifondazione l’abbiamo già fatta quest’anno, è un cambiamento già in atto che continuerà”.

CALCIOMERCATO – “Il mercato aperto tutto il tempo sarebbe necessario per noi operatori di mercato, ma andrebbe contro l’etica del campionato. I giocatori non avrebbero la testa sulle partite. Come a gennaio che è sempre molto particolare. Sicuramente la data della fine posticipata, però non aperto durante il campionato. Retroscena su Allan? Quella è stata la trattativa più difficile, la mia prima al Napoli. Fu un affare complesso che coinvolse tanti giocatori come Zapata ad esempio. Petagna è un ragazzo molto giovane, molto importante che pensiamo possa far bene da noi. Rrahmani è bravo in marcatura ma anche ad impostare. Icardi? Tutti lo vorrebbero ma è lontano dalle nostre possibilità economiche​. Boga è un calciatore importante che sta facendo bene, è interessante. Ricci dell’Empoli? Ha qualità importanti ma in questo momento non abbiamo fatto telefonate così incisive per lui”.

FUTURO GATTUSO – “Stiamo molto bene con lui e lui sta bene qui. Ancora non abbiamo intrapreso nessun discorso contrattuale ma adesso siamo entrambi felici. Lui ama un calcio palleggiato, dove si lavora molto tra le linee e noi ci siamo adoperati per avere calciatori funzionali al suo volere e stavamo vedendo i primi risultati”.

CAPITOLO RINNOVI – “Questa situazione ci obbliga a stare in casa non aiuta. Gli incontri questi sono fondamentali, in questo momento con videoconferenza ci stiamo adoperando con i loro agenti per trovare delle soluzioni”.