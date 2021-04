Napoli, Gattuso ai saluti: anche con la Champions League non arriverà il rinnovo. La situazione

Le strade di Rino Gattuso e del Napoli sembrerebbero dover separarsi a fine stagione.

Un rapporto cominciato bene e inclinatosi con il passare di questi complicati e insoliti mesi, nei quali l’emergenza sanitaria ha fatto schiavo il mondo del calcio e non solo. Quella tra Gattuso e il Napoli è stata una storia d’amore decollata fin da subito ma mai esplosa del tutto, tra discontinuità di rendimento e alcuni risultati negativi che non sono andati giù al patron De Laurentis. Nonostante il tutto sia anche stato intervallato da momenti positivi come la vittoria dell’ultima Coppa Italia, il futuro dell’ex allenatore del Milan sembrerebbe essere sempre più lontano dal Diego Maradona.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico calabrese e la società partenopea dovrebbero separarsi al termine della stagione. Le intenzioni ci sono da entrambe le parti e, ad oggi, nemmeno la qualificazione alla prossima Champions League sembra in grado di poter cambiare questo scenario. I due protagonisti della vicenda cominciano già a guardarsi intorno, per capire meglio dinamiche e possibili occasioni per il futuro.

Fosse davvero ufficializzato l’addio di Gattuso, il Napoli avrebbe come primo difficile obiettivo quello di ingaggiare Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus rappresenterebbe la figura designata da De Laurentis per riprendere un percorso di crescita e maturazione a grandi livelli della rosa visto solo parzialmente con Gattuso. Soltanto voci al momento, che i risultati di fine stagione potrebbero sempre andare a smentire e ribaltare, anche se, ormai, il rapporto tra i partenopei e l’ex centrocampista sembrano giunti davvero ai minimi termini.