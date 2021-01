Napoli-Empoli, Gattuso: “Sofferto, ma ci teniamo la vittoria. Osimhen? E’ pronto a tornare”

Il Napoli piega l’Empoli e vola ai quarti di finale di Coppa Italia.

Missione compiuta per gli azzurri che tornano a vincere al “Maradona” contro l‘Empoli, strappando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Decisivo un gol di Petagna che regala al 76° la vittoria ai partenopei, al termine di un match rocambolesco. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ai microfoni di “Rai Sport”.

“Abbiamo sofferto, giocando contro una squadra pieni di giovani interessanti, con un valore. Lo sapevamo che l’importante era dare minutaggio a chi ha giocato meno. Si sapeva che potevamo fare un po’ di fatica. Ci teniamo la vittoria, ci servirà per domenica. Bisogna trovare un po’ di equilibrio, abbiamo preso qualche ripartenza di troppo. In tutta Europa si fa fatica e arrivano risultati strani. Nell’ultimo anno il calcio è cambiato tantissimo. Noi sicuramente possiamo migliorare, qualche punto per strada l’abbiamo perso”.

Gattuso si è poi espresso sul momento vissuto dalla squadra: “Dopo l’Inter c’è stata un po’ di involuzione. Per tanto tempo abbiamo sofferto pochissimo, ultimamente invece stiamo dando troppe chance agli avversari. Non è questione di 4-2-3-1 o 4-3-3, in questo momento stiamo venendo a mancare nelle occasioni che sistematicamente creiamo, concedendo poi campo agli avversari. Oggi non fa testo però. Elmas, Lobotka, Rrahmani non giocavano da tantissimo tempo, quindi è chiaro che fosse difficile. Ma ci serve maggiore equilibrio. Creiamo tanto, ma sia oggi che con l’Udinese abbiamo concesso troppo”.

Inevitabile la parentesi relativa alle condizioni di Osimhen: “Ha cominciato a correre a velocità importanti col tapis roulant a casa, gli dà meno fastidio. Poi lo valuteremo in campo. Ma negli ultimi 4-5 giorni il ragazzo mi sta riferendo che si sente molto meglio”.