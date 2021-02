Napoli, è emergenza attacco: si ferma anche Petagna. Report e tempi di recupero

Nuova tegola per Rino Gattuso.

Giorni complicati in casa Napoli, costretto a fare i conti con un’infermeria sempre più piena. Ieri gli esami per Hirving Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro, distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra per David Ospina, ma adesso a preoccupare sono le condizioni di Andrea Petagna. Dopo essere stato sottoposto agli esami strumentali del caso, importanti novità sull’attaccante arrivano direttamente dal sito ufficiale del club azzurro.

“Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri”.

Si tratta del nono calciatore indisponibile per Gattuso, che con netta probabilità dovrà privarsi di Petagna non solo per la sfida di Europa League contro il Granata, ma anche per quella di campionato contro l’Atalanta. Successivamente, il calciatore verrà sottoposto a nuove indagini strumentali per valutare il suo possibile ritorno in campo per la sfida di ritorno di Europa League o direttamente per il Benevento.