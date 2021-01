Napoli, De Laurentiis e gli azzurri ricordano Pino Daniele: l’omaggio su Instagram a sei anni dalla morte

Il Napoli omaggia Pino Daniele.

Sei anni fa la triste notizia: da tempo sofferente di seri problemi cardiaci, il noto cantautore, musicista e compositore italiano fu colto da infarto presso la sua casa di Orbetello in Toscana. La sua scomparsa ha provocato forti risposte emotive soprattutto a Napoli, dove una folla di circa 100 000 persone si riunì in Piazza del Plebiscito la sera del 6 gennaio del 2015 per commemorarlo cantando le sue canzoni.

Oggi il club di Aurelio De Laurentiis ha voluto celebrare e ricordare Pino Daniele con un video pubblicato sui propri canali social, accompagnato dalla celebre “Napule è”, la canzone che ha reso celebre la città e il cantante in giro per il mondo.

Di seguito, il post in questione.