Napoli-Barcellona, curve a 70 euro: impazza la polemica per il caro biglietti

Sale l’attesa per Napoli-Barcellona.

Malgrado manchino ancora diverse settimane alla gara d’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, a Napoli, è già febbre Champions. Questa mattina l’annuncio del club partenopeo sul lancio della vendita dei biglietti per la super sfida del “San Paolo” che, il 25 febbraio alle 21:00, vedrà affrontarsi Napoli e Barcellona: appuntamento che i tifosi azzurri più affezionati non sono disposti a perdere.

Ad interrompere il clima di festa creatosi in attesa del big match contro il blaugrana è la scelta della società riguardo ai prezzi dei tagliandi giudicati, dalla maggior parte dei supporters napoletani, fin troppo cari. A finire sotto accusa, in particolare, i prezzi delle curve a 70 euro: una cifra importante che non prevede sconti per gli abbonati e su cui anche il presidente della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone, ha espresso le sue perplessità durante un’intervista concessa ai microfoni di “Napoli FanPage”.

“Apprendo dal sito della SSC Napoli che da domani saranno messi in vendita i biglietti per la partita casalinga contro il Barcellona del prossimo 25 febbraio 2020. Lungi da me l’intenzione di voler entrare nel merito delle scelte societarie, ma vedere il costo di un biglietto di curva, portato a 70 euro, mi sembra veramente eccessivo. Comprendo perfettamente che la partita e’ di cartello ma i posti dei settori popolari come le curve, dovrebbero essere accessibili a tutti e questi prezzi impediscono di fatto a molti tifosi di poter assistere all’importante evento sportivo e questo non e’ giusto. Per me il Calcio restera’ sempre uno sport di aggregazione popolare, per altri probabilmente no“.