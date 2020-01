Napoli, Bagni tuona e punge la squadra: “Attaccamento inesistente. Giocatori? Chi entra in campo…”

Napoli nel tunnel.

Periodo complicato per gli azzurri, undicesimi in classifica a pari merito con Bologna, Fiorentina, Udinese dopo l’ennesimo ko maturato in casa contro la Viola nello scorso turno di campionato. Il cambio in panchina avvenuto ad inizio dicembre per tentare di risollevare la stagione dei partenopei, infatti, non ha sortito gli affetti sperati. A testimoniarlo i numeri horror del club campano nelle ultime 5 giornate: 4 sconfitte e una vittoria. Una crisi ormai conclamata di cui proprio l’ex mediano azzurro, Salvatore Bagni, ha parlato durante la trasmissione “Tele A” in cui ha attaccato – senza peli sulla lingua – i giocatori del Napoli.

“C’è un attaccamento scarso, per non dire inesistente. Dal primo minuto sono stati passivi, dopo due mezze partite giocate invece discretamente e ci avevano fatto pensare a dei miglioramenti. Qui entrano in campo gli uomini prima dei calciatori, degli schemi e degli allenatori”.