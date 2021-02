Napoli-Atalanta, paura Osimhen: riprende conoscenza, in corso accertamenti in ospedale

Paura per Victor Osimhen.

Importanti novità sulle condizioni di Victor Osimhen che, dopo avere sbattuto la testa, è caduto a terra privo di sensi. All’89° della sfida contro l’Atalanta, il nigeriano, è atterrato sul terreno di gioco battendo la testa. Immediati i soccorsi dei medici presenti che hanno prontamente trasportato il calciatore in barella fuori dal campo. Mentre veniva portato in ospedale per accertamenti, il calciatore ha ripreso i sensi. Come riportato da “Sky Sport”, Osimhen, adesso si trova al “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo per ulteriori esami.