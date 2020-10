Mutti: “Il Palermo è la delusione della Serie C, vi dico la mia sul Bari”

Bortolo Mutti parla chiaro.

L’ex allenatore di Palermo e Bari, tra le altre, ha commentato le prestazioni delle due squadre impegnate nel girone C di Serie C. I rosanero, ultimi in classifica e colpiti da un focolaio di Coronavirus, hanno deluso le aspettative di molti, il Bari invece è in linea con quanto si aspettavano gli addetti ai lavori e non. L’ex tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttoc.com, parlando appunto del club rosanero e dei pugliesi.

“Bari? Sta facendo un ottimo inizio di campionato, in linea con le aspettative. Non è il momento di spaccare in due la stagione, viste anche le situazioni legate al Covid. Ma è un buon Bari, non mi aspettavo nulla di meno. È una squadra coriacea e organizzata, ci sono delle antagoniste attrezzate, non sarà un percorso facilissimo ma credo che alla fine possa raggiungere l’obiettivo. Palermo? Sì, fin qui ha deluso. Credo nessuno si aspettasse un inizio di campionato così problematico. Vedremo come evolverà la situazione. Chiaro che nessuno avrebbe scommesso un centesimo su un inizio del genere per il Palermo. Forse sono state fatte delle valutazioni sbagliate a livello di mercato, ma ormai bisogna lavorare con questo gruppo. Sarà decisivo il lavoro del mister in base agli uomini a disposizione, una soluzione potrebbe essere lavorare su alternative che magari inizialmente non aveva preso in considerazione“.

