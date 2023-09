Moschino, la star di “Campioni”: “Ero il top. Il GF e quella volta a Palermo…”

"Ci riconoscevano dappertutto ed eravamo la ventunesima squadra di Serie A. Si ricordano tutti di me anche per questo. Credo sia stata una grande soddisfazione e, consentimi di dirlo, ero davvero forte. Il più forte. Il primo anno la simulazione era perfetta, cinquemila spettatori a partita, 42 mila in un’amichevole a Palermo, manco fosse la Nazionale azzurra. Cervia era un cult, venivano da fuori, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalle Marche, legioni di ragazzine invasate, la figa che ci rincorreva per strada, eravamo finti ma sembravamo veri, eravamo catorci ma sembravamo Porsche”.