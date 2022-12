Morte Pelè, dai monumenti agli stadi: il Brasile si tinge di verdeoro per “O Rei”

I principali monumenti brasiliani si sono "tinti" di verdeoro per omaggiare Pelè

Il Brasile piange la morte del suo più grande campione. I monumenti e le strade delle città si illuminano per omaggiare Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, morto ieri a 82 anni dopo una lunga malattia che lo aveva portato al ricovero nelle scorse settimane.