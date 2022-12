Morte MIhajlovic, il cordoglio di Giorgia Meloni: “Esempio e leone dal cuore grande”

Il Cordoglio Di Giorgia Meloni per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic, morto dopo aver lottato contro una terribile malattia, a soli 53 anni, ha scosso il mondo del calcio e non solo. L'ex allenatore di Torino Sampdoria e Bologna è decedutoa causa di una forma di leucemia diagnosticatagli nel 2019, ma negli ultimi giorni il suo stato di salute si è progressivamente aggravato. La Premier del Governo italiano, Giorgia Meloni, ha espresso il suo cordoglio per l a morte dell'ex calciatore. Di seguito il tweet della leader di Fratelli d'Italia.

"Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. Addio Sinisa Mihajlovic".