Morte Maradona, Zico ricorda il Pibe de Oro: “Un campione. Mai stata rivalità tra noi”

“E’ stato un momento difficile per chi ama il calcio: brutto sapere che era morto Maradona. Io ero a letto e mio figlio mi ha inviato un messaggio per informarmi della scomparsa di Diego”.

Ad affermarlo ai microfoni di Sky Sport è l’ex asso brasiliano Zico, in forza all’Udinese negli anni ’80 e attuale direttore tecnico del team giapponese Kashima Antlers. L’ex giocatore, a pochi giorni dalla scomparsa della leggenda argentina Diego Armando Maradona, più volte affrontato in Nazionale e in Serie A – nelle sfide tra Udinese e Napoli -, ha voluto ricordare il numero 10: “Abbiamo perso un grande campione e io ho perso un grande amico. Quando lui aveva fatto l’ultima operazione io gli avevo mandato un messaggio e dalla sua risposta avevo intuito che era preoccupato”.

Il campione brasiliano ha poi parlato dei suoi incontri con Maradona: “La prima volta che ho sentito il nome di Diego erano gli anni 70′ e si parlava di un giovane argentino che poteva diventare il più forte del mondo. Nel ’79 l’ho incontrato per la prima volta in un match fra l’Argentina e il mio Brasile. Diego è stato il migliore della nostra generazione e uno dei migliori cinque giocatori di sempre. Avevo una grande amicizia con lui: era sempre molto generoso. Rivalità tra noi due? Non c’è mai stata anche se la stampa faceva sempre paragoni fra me, lui e Platini. Ho dei ricordi di lui affettuoso ed emozionato a casa mia, mentre abbracciava e parlava con mio figlio, che porterò sempre con me”.