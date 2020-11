Morte Maradona, Simeone ricorda il Pibe de Oro: “Da bambini tutti volevamo essere Diego, lui sapeva sempre tutto”

Il ricordo di Simeone su Diego Armando Maradona.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga fra Atletico Madrid e Valencia, il Cholo ha risposto ad una domanda sul suo ex compagno di squadra in Nazionale Argentina.

Queste le parole di Diego Pablo Simeone sul Pibe de Oro: “Ho avuto la fortuna di giocare con lui. Diego sapeva sempre tutto, conosceva tutti i calciatori e tutte le formazioni delle nostre avversarie: era veramente brillante. Tutti avevamo il sogno di essere Maradona. La sua morte ha portato un dolore enorme a un Paese, quello argentino, profondamente identificato con un calciatore che ci ha regalato le emozioni sportive più grandi di sempre. Per questo Diego Armando Maradona avrà per sempre un posto speciale e di primo livello nella storia di tutta l’Argentina“, queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Inter nonché ex “Albiceleste” Simeone.

