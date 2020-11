Morte Maradona, l’omaggio di Boscaglia: “Diego il più grande di tutti i tempi, suo ricordo indelebile”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, in programma domani, domenica 29 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00. Nel corso dell’intervista, l’allenatore rosanero ha detto la sua anche su Diego Armando Maradona, morto mercoledì pomeriggio nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Maradona? La notizia ci ha resi tutti molto tristi. Cosa dire di un giocatore che ha vissuto di successi, di genialità e anche di eccessi? E’ un peccato perderlo a 60 anni. Per me il più grande di tutti i tempi e mi ha regalato tanto, il suo ricordo è indelebile e quando era in campo c’era tanta magia sul rettangolo verde. Non importa cosa abbia fatto nella sua vita privata, quando scendeva in campo regalava emozioni a grandi e piccoli”.