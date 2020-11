Morte Maradona, indagato il medico personale: l’ipotesi è omicidio colposo. I dettagli

La Giustizia argentina ha avviato un’indagine su Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona.

Nuovi sviluppi nell’indagine sulla morte di Diego Armando Maradona. La magistratura argentina ha infatti ordinato la perquisizione dell’abitazione e dell’ambulatorio del dottore. A riferirlo è il quotidiano locale “La Nacion”, il quale sottolinea che l’ipotesi è quella di omicidio colposo, con il sospetto che al campione non siano state fornite cure adeguate. Mercoledì scorso il medico non era a casa quando Maradona è deceduto, nonostante figuri che abbia chiamato lui stesso il numero di emergenza 911 per richiedere un’ambulanza alle ore 12,16. Gli investigatori vogliono capire quante volte il dottor Luque è andato a casa del suo paziente per controllarne le condizioni di salute. Le perquisizioni sono state ordinate dal procuratore di Benavidez Laura Capra e dai giudici e dai procuratori aggiunti di San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Irribaren.

Secondo quanto riportato dalll’Ansa, la giustizia argentina, ha avviato un’indagine “in virtù delle prove che si stanno accumulando è stata decisa la perquisizione. Se verranno confermate le irregolarità nel ricovero domestico di Maradona, si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo“.