Morte Maradona, il ricordo di Ancelotti: “Diego va oltre la Mano de Dios. Il mondiale in Messico? Non ho dubbi”

L’ex allenatore e centrocampista del Milan, Carlo Ancelotti, parla di Maradona.

L’attuale tecnico dell’Everton, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Premier League contro il Leeds, ha ricordato nelle sue dichiarazioni pre-match il rivale in campo Diego Armando Maradona.

Queste le parole dell’ex allenatore del Napoli: “Ho bei ricordi del mio rapporto con lui. Era un grande uomo ed è stato il nostro migliore rivale. È una grande perdita per il calcio, anche se la sua memoria e il suo percorso in questo sport vivranno in eterno. Ha dato una spinta incredibile alla crescita del calcio italiano. La Mano de Dios? Era fallo di mano ma nessuno l’ha visto. Diego non si spiega solo con quella giocata. Io c’ero in quel Mondiale, lo ha vinto da solo, anche se aveva grandi compagni. Non ho dubbi: dobbiamo ricordare tutto quello che ha fatto in Messico con la palla, non solo quello che è successo contro l’Inghilterra e quell’episodio”.

