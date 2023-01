Morte Biagio Conte, Lagalla: “Avviato iter per intitolare area vicino a sua Missione”

Dopo i funerali del missionario laico celebrati questa mattina alle 10,30 in Cattedrale, il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla , ha rilasciato alcune dichiarazioni annunciando l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale per onorare la memoria di Biagio Conte.

"Anche oggi, giorno dell’ultimo saluto a fratel Biagio Conte, la città è accorsa in Cattedrale per dare un abbraccio a uno dei simboli più luminosi di Palermo. L’impegno di tutti dovrà essere rivolto a non disperdere il messaggio di fratel Biagio e ad accompagnare l’azione della Missione Speranza e Carità che proseguirà nella sua opera anche dopo la scomparsa della sua guida. A testimonianza di quanto sia forte la volontà di questa Amministrazione, la Giunta comunale, all’unanimità, ha deciso di promuovere l’iter di intitolazione a Biagio Conte di un’area vicino alla Missione. Ho informato il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, che ha mostrato apertura verso questa iniziativa del Comune e alla quale spetta emettere un provvedimento che anticipi l’intitolazione di una strada rispetto ai tempi ordinari. È un primo gesto affinché resti sempre vivo il ricordo di Biagio Conte".