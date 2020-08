Moratti: “Messi? Affare fattibile, Suning ha tutto per portare ‘La Pulga’ in nerazzurro”. Poi lancia una nuova stoccata alla Juventus…

“Suning ha tutto per portare Messi all’Inter”.

Ne è certo l’ex presidente meneghino Massimo Moratti che, durante un’intervista rilasciata al “Quotidiano Sportivo”, si è sbilanciato sulla suggestione di mercato che già da settimane sta infiammando la piazza nerazzurra: quella relativa al possibile approdo di Messi all’Inter. “Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so: per risorse e per competenze l’affare è fattibile”.

Moratti si è poi soffermato sulle italiane eliminate in Champions League: “Un conto è essere eliminati dal Psg, altra cosa andare a casa contro la settima classificata del campionato francese. Onestamente, non c’è paragone. Io non ho consigli da dare. All’Inter per rivincere la Champions aspettammo 45 anni, la Juve è alle soglie delle nozze d’argento con il digiuno, magari fa prima di noi…”. L’ex numero uno nerazzurro si è poi sbilanciato sull’Europa League:“Non sarà facile, sono rimaste quattro formazioni molto competitive. Spero che l’Inter possa vincerla, ormai essere l’ultimo presidente italiano ad avere alzato una Coppa quasi mi pesa”.

Infine, due battute su Lukaku: “Mi sono sbagliato sul conto di Lukaku. Pensavo fosse forte solo fisicamente e temevo di rimpiangere Icardi. Invece Romelu è un campione, aiuta sempre i compagni, ha una visione di gioco. Aveva ragione Conte a pretenderne l’acquisto e sempre Conte è stato bravissimo a migliorarlo e a far crescere tutta la squadra intorno a lui”.