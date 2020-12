Monza, vandalizzata l’auto di Balotelli. L’attaccante sui social: “Prega che non venga mai a sapere chi sei”

Ore complicate per Mario Balotelli.

Da un lato l’avventura appena cominciata al Monza, dall’altro i danni subiti nelle scorse ore alla sua auto. Questa l’estrema sintesi degli ultimi giorni vissuti da SuperMario Balotelli che, tramite un video pubblicato su Instagram, ha mostrato come un gruppo di teppisti hanno vandalizzato la sua macchina – venerdì 4 dicembre – frantumando il vetro della portiera destra. Un gesto riprovevole che l’attaccante ha voluto commentare con un durissimo post diffuso nelle scorse ore tramite i propri social.

“Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può. Codardi Ba*****i”.