E’ Giovanni Stroppa il nuovo tecnico del Monza.

Dopo l’addio di Cristian Brocchi, avvenuto a seguito della mancata promozione in Serie A, sarà Giovanni Stroppa a prendere le redini della squadra. Lo ha reso noto il club brianzolo in una nota, in cui ufficializza l’accordo con l’allenatore ex Foggia e Crotone.

“AC Monza comunica che Giovanni Stroppa sarà dal 1 luglio il nuovo allenatore della prima squadra”, si legge nel comunicato.

“Bentornato Giovanni!”.