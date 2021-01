Monza, lo sfogo social di Balotelli: “Cosa sarei in prigione? Basta gossip e fake news”

“Quindi cosa sarei in prigione? Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e assiciamenti inestenti!”.

Inizia così lo sfogo social dell’attaccante Mario Balotelli, tornato al Monza dopo l’opaca parentesi al Brescia e deciso a riscattarsi dopo l’esperienza alle “Rondinelle”, iniziata sotto i migliori auspici ma conclusasi tra polemiche e rumors. Oggi, SuperMario, è pronto a ricominciare e sempre più concentrato sul campo. A confermarlo è lo stesso calciatore, che allontana delle presunte voci circolate sulla sua vita privata, attraverso una Instagram Stories.

“Piuttosto sostenete e tifate il Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro”.