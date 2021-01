Monza, Balotelli risponde alla Curva Nord del Brescia: “Lo striscione dovevate scriverlo a chi sapete voi”

Zero a uno, è questo il risultato finale di Brescia-Monza.

La squadra di mister Brocchi espugna il Rigamonti nel posticipo della 19° giornata del campionato di Serie B, grazie alla rete di Davide Frattesi: il centrocampista classe ’99 salta sul primo palo e di testa la palla si infila alle spalle di Joronen, autore di un intervento tutt’altro che efficace. Nonostante la prestazione opaca, dunque, i brianzoli si portano a casa i tre punti e il secondo posto, in coabitazione con la Salernitana.

Unica nota dolente, la brutta accoglienza riservata a Mario Balotelli, che dopo il divieto degli addetti locali di parcheggiare la propria auto all’interno dell’impianto, ha assistito al match dalla tribuna. Parola dure quelle scritte dai supporters della Rondinelle: “Balotelli: sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi vali zero uomo senza dignità”, che hanno immediatamente ricevuto risposta dallo stesso Super Mario, attraverso una Stories pubblicata sul proprio account Instagram.

“Curva Nord, sapete quante cose avrei da dirvi riguardo di chi sapete voi? (Il riferimento è il presidente Cellino, ndr). Le mie prestazioni dell’anno scorso, sono d’accordo con voi, non sono state da Mario e il mea culpa l’ho fatto ma posso dirvi che sono state anche tanto condizionate da questo personaggio purtroppo che non ama questa città e di sicuro non ama questa bandiera e per certo non ama voi. Sono stato zitto fino ad ora – prosegue Balo su Instagraml – perchè ho la dignità e sono uomo e rispetto la dignità e l’amore per questa città e per questa bandiera. Mi spiace sia finita così, mi spiace questo striscione ma la verità che Brescia era ed è sempre casa mia e Brescia avrà sempre il mio rispetto. Forse questo striscione posso anche capirlo dal momento che siete ignari di ciò che internamente è veramente successo – sarebbe stato più corretto scriverlo a chi sapete voi. Perchè lui è la persona senza rispetto neanche per i suoi calciatori. Buona notte e sempre Brescia nel cuore. Comunque sia, vi voglio bene”, si legge.

Di seguito, il post in questione.