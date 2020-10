Monza, altri tre calciatori positivi al Coronavirus: il comunicato del club brianzolo

Nuova tegola in casa Monza.

Altri tre calciatori del club brianzolo sono risultati positivi al Coronavirus, arrivano a cinque, dunque, i tesserati contagiati: sono tutti completamente asintomatici e sono stati posti immediatamente in isolamento domiciliare. Inoltre, tutti gli altri tamponi eseguiti tra il gruppo squadra hanno dato esito negativo.

Monza, due calciatori positivi al Coronavirus: il comunicato del club brianzolo

Di seguito, il comunicato del Monza.