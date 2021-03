Verso Monopoli–Palermo.

Venerdì 19 marzo l’allenatore del Palermo Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alle ore 13:00.

Il tecnico del Palermo sarà protagonista della conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00 contro il Monopoli: dichiarazioni live e diretta testuale su Mediagol.it.